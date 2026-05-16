Kwa mujibu wa ABNA, tovuti ya Urusi ya Strategic Culture iliripoti kwamba ziara rasmi ya rais wa Amerika Donald Trump nchini China kwa vitendo inaashiria mwisho wa jukumu la uongozi wa Amerika duniani.

Katika ripoti hii imesemwa: Mazoea ya kujionyesha ambayo Trump hapo awali alikuwa akionyesha kwa China yameisha. Kauli zake kali kuhusu kulazimisha matakwa yake kwenye biashara ya China na Marekani sasa ni ya zamani. China inakuwa nguvu kubwa ya kiuchumi duniani, wakati Amerika iko hatarini ukingoni mwa shimo. Ndiyo, China inaweza kuwa imemkaribisha kiongozi wa Marekani kwa fujo kubwa na kuonyesha kunyumbulika kwa kiasi, lakini hii ilikuwa tabia ya nchi iliyojua iko katika nafasi ya ukuu.

Mwendelezo wa ripoti hii unasisitiza kwamba Amerika haiwezi tena kuficha udhaifu wake mbele ya jamii ya kimataifa katika kutoa shinikizo kwa China. Tumeingia katika enzi mpya ya kihistoria. Unyanyasaji wa Amerika haukubaliki tena. Wakati Washington inajitahidi kwa kitu fulani, inalaumiwa tu na haipati chochote badala yake. Siku za himaya ya Amerika zimehesabiwa.