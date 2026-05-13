Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Sergey Lavrov, Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, katika mahojiano na kituo cha televisheni cha "RT India" alionya kwamba endapo kutokea mzozo katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandeb, uharibifu kwa sekta ya nishati ya ulimwengu utakuwa mkubwa sana.

Alisema: Urusi ilipendekeza kuandaa rasimu ya taarifa ya BRICS kuhusu hali ya Mlango-Bahari wa Hormuz, lakini tofauti kati ya Iran na Falme za Kiarabu zilizuia jambo hili.

Afisa huyo wa Urusi alisema wazi: Serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani kuhusiana na Urusi katika kila kitu isipokuwa kukataa mazungumzo, inafuata mwelekeo wa serikali ya Rais wa zamani Joe Biden.

Lavrov aliongeza: Serikali ya Trump inataka kuiadhibu Urusi kiuchumi. Marekani kwa kutumia vikwazo inajaribu kuondoa kabisa Lukoil na Rosneft kutoka katika biashara ya kimataifa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi alisema: Washington inajaribu kupata udhibiti wa ushirikiano wa awali wa mafuta wa Venezuela na kampuni ya Rosneft. Wamarekani wanataka kununua bomba la Nord Stream lililokuwa la kampuni za Ulaya kwa bei nafuu na kujenga upya mabomba ya gesi yaliyolipuliwa.

Lavrov aliongeza: Marekani haifichi nia yake ya kudhibiti usafirishaji wa gesi kutoka Urusi kwenda Ulaya kupitia Ukrainia.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi alibainisha: Bila kuanzishwa kwa nchi ya Palestina, kituo cha itikadi kali Mashariki ya Kati kitaendelea kwa miongo mingi ijayo.

Alisema: Eurasia inaendelea kuwa na jukumu lake katika kuleta utulivu wa hali ya ulimwengu. Maslahi ya India katika kupata mafuta kutoka Urusi hayaathiriwi na hatua zisizo za haki za Magharibi; Moscow itafanya kila iwezayo kuhakikisha hilo.