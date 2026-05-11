Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RT, Emmanuel Macron, Rais wa Ufaransa, leo Jumapili, baada ya onyo la "kataa" la Iran kuhusu Mlango-Bahari wa Hormuz, alirudi nyuma sana.

Rais wa Ufaransa katika hotuba yake alitangaza kwamba haijawahi kuwepo mpango wa kupeleka meli za kivita za Paris kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz. Jambo hili halijawahi kuwa chaguo la Paris.

Hii ni wakati ambapo hapo awali vyombo vya habari viliripoti kwamba jeshi la Ufaransa lilikuwa limetoa picha za ndege ya kubeba ndege ya Charles de Gaulle ikipitia Mfereji wa Suez kuelekea Ghuba ya Uajemi.

Kwa upande mwingine, Kazem Gharibabadi, Naibu wa Masuala ya Kisheria na Kimataifa wa Wizara ya Mambo ya Nje, saa chache zilizopita alijibu upelekaji wa meli za kivita za Ufaransa na Uingereza eneo hili na kusisitiza: "Usalama wa Mlango-Bahari wa Hormuz unahakikishwa na Iran pekee." Ufaransa imetangaza kuwa inatuma ndege ya kubeba ndege ya Charles de Gaulle kwa ajili ya misheni ya pamoja na London kwa lengo la kudaiwa la "kuimarisha uhuru wa usafirishaji" katika Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden, na Uingereza pia itatuma meli ya kivita katika eneo hili. Upelekaji wa meli za kivita za nje wa eneo karibu na Mlango-Bahari wa Hormuz kwa kisingizio cha kulinda usafirishaji ni "kuongeza mzozo na kufanya njia muhimu ya maji kuwa eneo la kijeshi".

Gharibabadi alisema chanzo cha ukosefu wa usalama katika eneo hili ni "matumizi yasiyo halali ya nguvu, vitisho dhidi ya nchi za pwani na kuzingirwa kwa baharini".