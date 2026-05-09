Kejeli ya Carlson kwa Merz: Badala ya kuukosoa Iran, fikiria uchumi wa Ujerumani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Tucker Carlson, mtangazaji maarufu wa Marekani, amedhihaki misimamo ya Friedrich Merz, Kansela wa Ujerumani, kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.

Katika mahojiano na gazeti la Ujerumani Die Zeit, alisisitiza: "Merz amesema kwamba anakubaliana na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu umuhimu wa kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia!"

Tucker aliongeza: "Kweli bwana Merz? Nchi yako iko kwenye ukingo wa kuanguka kiuchumi na bei ya nishati huko imefikia mara mbili ya bei yake nchini Marekani. Huku wewe una wasiwasi kuhusu kama Iran itakuwa na silaha za nyuklia?"

Inafaa kumbuka kwamba Merz mara nyingi amechukua misimamo dhidi ya Iran ili kupata kibali cha Trump.