Mchambuzi wa Kimataifa: Mpango wa Trump Hauwezi Kufungua Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Sky News, Torbjørn Soltvedt, mchambuzi mkuu wa kampuni ya kimataifa ya Verisk Maplecroft, alisisitiza: "Makampuni ya usafirishaji na bima yapaswa kungojea na kuona mambo yatakavyokuwa. Haionekani kwamba mpango wa Trump pekee unaweza kufungua Mlango-Bahari wa Hormuz."

Pia kampuni ya vyombo vya makontena ya Ujerumani Hapag-Lloyd ilitangaza kwamba usafirishaji kupitia Mlango-Bahari wa Hormuz kwa sasa hauwezekani.

Inafaa kukumbuka kwamba Rais wa Marekani, chini ya saa 48 baada ya kuanzisha mpango wake unaodaiwa kuhusu Mlango-Bahari wa Hormuz, aliusimamisha.

Trump alikuwa na nia ya kuzisogeza meli zilizokuwa kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz kupitia eneo hili bila uratibu na Iran, ambayo ilikumbana na majibu makali ya nchi yetu.

Alitangaza kwamba mpango unaoitwa 'Mradi wa Uhuru', uliokuwa umewekwa kwa lengo la kuwezesha usafirishaji wa meli kupitia Mlango-Bahari wa Hormuz, umesimamishwa kwa muda.

Ili kufunika ushinde huu, Trump katika ujumbe wake alisema uamuzi huu umefufuliwa kufuatia maombi ya baadhi ya nchi ikiwemo Pakistani na sambamba na kuendelea kwa mchakato wa mazungumzo na Iran.