Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RIA Novosti, Vladimir Dzhabarov, Seneta wa Urusi, alisema: "Bila ushiriki wa Urusi, ambayo ina uhusiano mzuri na Iran na nchi za pwani ya Ghuba ya Uajemi, haiwezekani kushinda hali ya sasa katika Mashariki ya Kati."

Akisema kwamba Marekani peke yake haitaweza kutatua mzozo huo, alisisitiza kwamba wakati wa ufumbuzi wa kidiplomasia wa hali katika Mashariki ya Kati umewadia.

Marekani katika siku za nyuma ilikuwa na nia katika mfumo wa mpango uitwao 'Mradi wa Uhuru' kukiuka usitishaji vita na Iran na kuvunja eneo la usalama la Iran katika Mlango-Bahari wa Hormuz. Mwitikio wa Kikosi cha Wananchi cha Jamhuri ya Kislamu ulisababisha Washington kujiondoa katika ujeuri huu.