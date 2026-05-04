Tukio la baharini karibu na UAE

4 Mei 2026 - 23:14
News ID: 1809885
Source: ABNA
Shirika la Biashara ya Baharini la Uingereza linadai kumekuwa na tukio katika maji magharibi mwa Bandari ya Saqr nchini UAE.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Shirika la Operesheni za Biashara ya Baharini la Uingereza leo Jumatatu kwa kutoa taarifa lilidai kuwa tukio la baharini limetokea magharibi mwa Bandari ya Saqr ya UAE.

Kwa mujibu wa dai la tovuti hii, shirika limepokea ripoti ya tukio katika maili 14 za baharini magharibi mwa Mina Saqr iliyopo UAE.

Shirika la Operesheni za Biashara ya Baharini la Uingereza limepokea kutoka kwa mtu mwingine habari kuhusu moto wa meli na limeomba meli zilizo karibu kudumisha umbali salama.

Sababu ya moto kwa sasa haijulikani, na hakuna athari ya mazingira iliyoripotiwa.

