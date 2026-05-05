Pakistan: Ni lazima kuzingatia makubaliano ya kusitisha mapigano katika eneo hilo

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Shehbaz Sharif, Waziri Mkuu wa Pakistan, alisisitiza: "Lazima makubaliano ya kusitisha mapigano katika eneo hili yaheshimiwa na kuzingatiwa."

Aliongeza kuwa kuzingatia makubaliano ya kusitisha mapigano kunafanywa ili kutoa fursa kwa diplomasia katika mwelekeo wa mazungumzo.

Hii inatokana na wakati ambapo Marekani kwa kukiuka masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika eneo la Mlango wa Hormuz na Ghuba ya Uajemi, inafanya vitendo vya kusumbua na vya kichochezi cha vita ili kuyafanya mambo kuwa ya msukosuko.