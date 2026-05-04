Amir Hatami: Usalama wa eneo la Hormuz ni mstari mwekundu wa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Amir Hatami, Kamanda Mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwenye ukurasa wake binafsi katika X (zamani Twitter), aliandika: «Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mkuu. Wana wa taifa la Iran ni macho yanayolinda Ghuba ya Uajemi. Kila sehemu ya maji haya iko kwenye upeo wa rada ya dhamira yetu. Nyambizi za Marekani kwa ujanja wa kuzima rada walitarajia kukaribia Mlango wa Hormuz; lakini jibu letu lilikuwa moto. Makombora ya Cruise na ndege zisizo na rubani za kivita zilipaa. Usalama wa eneo hili ni mstari mwekundu wa Iran.»