Uhispania: Suala la Mlango wa Hormuz halina suluhisho la kijeshi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, José Manuel Albares, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uhispania, alisisitiza: "Serikali ya Uhispania na Vatikani zina maoni sawa ya kwamba matatizo yanapaswa kutatuliwa kwa kuepuka uchochezi wa vita. Nilizungumza na Papa kuhusu masuala ya Wakristo katika eneo hili na kuzuiwa kwa padri na Israel kuingia Kanisa la Ufufuo."

Aliongeza: Kurudi kwa Mlango wa Hormuz kwa hali ya kawaida hakuwezekani kwa njia ya vita bali kwa mazungumzo. Uhispania inaendelea kusisitiza msimamo wake wa kutoshiriki katika hatua yoyote ya kijeshi kuhusiana na vita dhidi ya Iran.

Albares alisema: Tunaunga mkono kurudi kwa mazungumzo ya Pakistan, na nilimkumbusha Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran jambo hili katika siku mbili zilizopita.

Alisema: Kama macho yote yameelekezwa kwenye Mlango wa Hormuz, hiyo haimaanishi kwamba tunasahau uvamizi haramu dhidi ya Lebanon.