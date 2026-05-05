Uwezekano wa Trump kuongeza shinikizo kwa NATO iwapo atashindwa katika uchaguzi wa Bunge la Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la Politico katika ripoti moja liliandika: Iwapo Warepublican watashindwa katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Bunge la Marekani, Rais Donald Trump anaweza kupunguza msaada kwa Ukraine.

Vyombo hivi vya habari vya Marekani kwa kunukuu afisa mkuu wa Pentagon viliongeza: Huko Ulaya kuna wasiwasi kwamba iwapo chama cha Republican kitapata matokeo mabaya katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani, Trump anaweza kuongeza shinikizo kwa NATO na Ulaya na kupunguza zaidi msaada kwa Ukraine kuelekea uchaguzi ujao wa urais wa Marekani.

Gazeti la Washington Post liliripoti kwamba Ikulu ya Marekani inajiandaa kwa uwezekano wa kushindwa kwa Warepublican katika uchaguzi ujao wa katikati ya muhula wa Bunge mnamo Novemba.

Katika ripoti hii kwa kunukuu vyanzo vya habari imeelezwa, Idara ya Ushauri wa Kisheria ya Ikulu inafanya vikao vya maelezo kwa maafisa husika ili kuwaelekeza kuhusu uangalizi ulioimarishwa wa Bunge baada ya uwezekano wa ushindi wa Democrats katika uchaguzi.

Kwa mujibu wa ripoti hii, hisia hii inazidi kuimarika katika serikali ya Marekani kwamba wakati umefika wa kujiandaa kukabiliana na matukio mabaya zaidi.