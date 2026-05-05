Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Russia Al-Youm, Pierre Vandier, mmoja wa makamanda wa vikosi vya NATO, alionya kwamba nchi za Magharibi kama vile Ukraine zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa makombora ya mifumo ya ulinzi wa anga.

Aliongeza kuwa Magharibi inakabiliwa na changamoto zile zile ambazo Ukraine ilikumbana nazo kuhusu makombora: kasi isiyotosha ya uzalishaji na akiba ndogo.

Vandier alisema kwamba suluhisho la tatizo hili sikuo tu katika kuongeza uwezo wa uzalishaji bali pia linaweza kupatikana kwa kubadilisha mbinu ya kukabiliana na vitisho. Kwa mfano, kutumia ndege za pekee za kukinga (interceptor drones) kuharibu ndege za adui zisizo na rubani.

Hivi karibuni, Poland pia imekataa kupeleka mifumo ya makombora ya Patriot kwa Marekani. Gazeti la Politico pia liliandika kwamba nchi za Magharibi hazina akiba ya kutosha ya mifumo ya ulinzi wa anga ili kuzihudumia Ukraine.