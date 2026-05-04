MAZUNGUMZO YA SIMU YA MAWAZIRI WA MAMBO YA NJE WA IRAN NA TURKMENISTAN

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, katika mazungumzo ya simu yaliyofanyika jioni ya leo kati ya Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Rashid Meredov, Waziri wa Mambo ya Nje wa Turkmenistan, masuala ya hivi punde ya kikanda na kimataifa yalipitiwa.

Katika mazungumzo hayo ya simu, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu alimfahamisha mwenzake kuhusu michakato ya hivi punde inayohusiana na mwendo wa kidiplomasia na juhudi na mipango inayoendelea ya kukomesha vita vya kulazimishwa vya Amerika na utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.