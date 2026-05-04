MAZUNGUMZO YA SIMU YA MAWAZIRI WA MAMBO YA NJE WA IRAN NA TURKMENISTAN

4 Mei 2026 - 23:11
News ID: 1809877
Source: ABNA
Katika mazungumzo ya simu kati ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Turkmenistan, masuala ya hivi punde ya kikanda na kimataifa yalijadiliwa.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, katika mazungumzo ya simu yaliyofanyika jioni ya leo kati ya Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Rashid Meredov, Waziri wa Mambo ya Nje wa Turkmenistan, masuala ya hivi punde ya kikanda na kimataifa yalipitiwa.

Katika mazungumzo hayo ya simu, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu alimfahamisha mwenzake kuhusu michakato ya hivi punde inayohusiana na mwendo wa kidiplomasia na juhudi na mipango inayoendelea ya kukomesha vita vya kulazimishwa vya Amerika na utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

