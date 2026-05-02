Sardar Esadi: Vitendo vya kushtukiza vimepangwa kwa ajili ya adui

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Sardar "Mohammad Jafar Esadi", Naibu wa Ukaguzi wa Kituo Kikuu cha Khatam al-Anbiya, katika mahojiano alichambua mabadiliko ya kikanda na uwezekano wa mvutano kati ya Iran na Amerika, akisema: Mapigano tena kati ya Iran na Amerika yanawezekana, na ushahidi umeonyesha kuwa Amerika haizingatii agano au mkataba wowote. Vitendo na matamshi ya maafisa wa Amerika kwa kiasi kikubwa ni ya kiviumbe, kwanza kuzuia kushuka kwa bei ya mafuta na pili kujitoa kwenye shida waliyoijitengenezea wenyewe.

Sardar Esadi alisema: Makadirio ya wanajeshi ni kwamba Amerika, iwe itafanya operesheni dhidi ya Iran au la, imeingia mtego huu na hana njia ya kutoka. Kama vile Imam wetu mhindi alivyosema kwamba utawala wa kizayoni hautakuwa kama ulivyokuwa kabla ya Tufani ya Al-Aqsa, hali ya Amerika pia haitarejea kwa Amerika ya kabla ya shambulio dhidi ya Iran. Ulimwengu umeuelewa ukweli wa Amerika, na hata ikifanya uovu wote, si ile Amerika ambayo wengi waliogopa.

Naibu wa Ukaguzi wa Kituo Kikuu cha Khatam al-Anbiya pia kuhusu jibu la vikosi vya silaha kwa kitendo chochote cha kujisifu na upumbavu mpya wa Wamarekani, alisema wazi: Tuna utayari kamili kukabiliana na hatua yoyote ya uadui.

Kwa kusema kuwa vikosi vyetu vya silaha vinadaiwa mafanikio yao kwa umoja na uwepo wa kishujaa wa wananchi wapendwa mitaani na kwenye viwanja, aliongeza: Alhamdulillah, umoja ambao Imam Khomeini na kiongozi wetu shahidi walisisitiza, leo umetimizwa licha ya propaganda zote mbaya za maadui, na nchi imeungana.

Sardar Esadi aliongeza: Sio vikosi vya silaha na watu tu, bali hata vikundi vya kisiasa ambavyo nyakati fulani vilikuwa na tofauti za maoni, leo vimefikia ufahamu huu wa kuhifadhi umoja. Umoja huu ndio nyundo yetu, kwa hivyo hatuna wasiwasi kwamba Amerika inataka kushambulia tena.

Naibu wa Ukaguzi wa Kituo Kikuu cha Khatam al-Anbiya kwa kusema kuwa vitendo vya kushtukiza vimepangwa kwa ajili ya adui, alisisitiza: Kama vile maafisa husika walivyosema, hatua za kukabiliana na uchochezi wa vita wa mara nyingine wa maadui zimepangwa, ambazo haziingii katika mawazo yao.