Vyombo vya Habari vya Kiebrania: Marekani Haina Uwezo wa Kulinda Meli kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Channel 12 ya Televisheni ya utawala wa Kizayuni, ikitoa taarifa kutoka kwa maafisa wakuu wa utawala huu, ilitangaza kwamba Wamarekani kivitendo hawana uwezo wa kulinda meli zinazopitia Mlango-Bahari wa Hormuz.

Kituo hiki cha habari, kikitoa taarifa kutoka kwa maafisa wakuu wa Kizayuni, kiliongeza kuwa uamuzi wa Trump wa kusimamisha 'Operesheni ya Uhuru' kutokana na hali mbaya ya kiusalama iliyopo sasa, ni uamuzi wa kugusa sana.

Chanzo hiki cha habari cha Israel, kikisisitiza kwamba Kamandi Kuu ya Marekani haina uwezo wa kulinda meli za mafuta huko Hormuz, kilisema kwamba njia mbadala ambayo Washington imependekeza kando ya pwani ya Oman ni hatari sana na ni nyembamba sana.

Trump usiku wa manane Jumapili alitangaza operesheni ya 'Mradi wa Uhuru' ili kuokoa meli zilizokwama kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz na akasema kuwa operesheni itaanza Jumatatu alasiri.

Operesheni hii ya kijeshi, ambayo Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, aliikuwa 'Mradi wa Mwisho wa Barabara', ilishindwa, na Iran bado inadumisha udhibiti wake juu ya Mlango-Bahari wa Hormuz. Kinyume na madai ya Marekani, usafirishaji wa meli kupitia njia hii ya maji unafanywa kwa misingi ya vibali vya Iran.

Donald Trump jana, saa 48 zikiwa zimepita tangu kuanza kwa operesheni yake ya kufikirika, alidai kwamba amechukua uamuzi wa kusimamisha operesheni ya kijeshi kwa lengo la 'kujaribu uwezekano wa kufikia makubaliano na Iran na kuyatia saini katika siku zijazo'.

Rais wa Marekani katika chapisho kwenye jukwaa la Truth Social alidai kwamba uamuzi wake umefufuliwa kwa msingi wa ombi la Pakistani na nchi nyingine na 'mafanikio makubwa ya kijeshi' yaliyopatikana wakati wa vita dhidi ya Iran. Alirejelea 'maendeleo makubwa kuelekea kufikia makubaliano kamili na ya mwisho na wawakilishi wa Tehran'.