Mwandishi wa Wall Street Journal: Trump Anataka Kumaliza Vita Dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Alex Ward, mwandishi wa Wall Street Journal, aliandika kwenye mtandao wa X: "Donald Trump, Rais wa Marekani, leo aliweka wazi kwamba amechoka na vita zaidi. 'Mradi wa Uhuru' ulitishia usitishaji vita."

Aliongeza: "Rubio leo katika mkutano wake na waandishi wa habari, alileta Mkataba wa Maelewano na Iran, si makubaliano halisi."

Mwandishi wa Wall Street Journal, akisema kwamba mkutano wa Trump na Rais wa China ni wiki ijayo, aliongeza: "Dalili zote zinaonyesha kwamba Trump anakusudia kuacha, kutangaza ushindi na kurudi kwenye shughuli zake."

Marekani katika siku za nyuma ilikuwa na nia katika mfumo wa mpango uitwao "Mradi wa Uhuru" kukiuka usitishaji vita na Iran na kuvunja eneo la usalama la Iran katika Mlango-Bahari wa Hormuz. Mwitikio wa Kikosi cha Wananchi cha Jamhuri ya Kislamu ulisababisha Washington kujiondoa katika ujeuri huu.