Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Quds, vyanzo vya habari kwa kunukuu maafisa wa Sudan viliripoti kwamba ndege zisizo na rubani zinazohusiana na nchi ya UAE ziliruka kutoka Ethiopia na kulenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum na maeneo jirani.

Katika ripoti hii imeelezwa: Tuna ushahidi wa kutosha wa kisheria katika suala hili unaothibitisha jambo hili. Sudan inahifadhi haki yake halali ya kujibu uvamizi huu.

Hapo awali, Sudan ilikuwa tayari imeikosoa sera za UAE kuelekea nchi yake na kwa ujumla eneo hilo, na mnamo Mei 2025 ilitangaza kukata uhusiano wake wa kisiasa na nchi hiyo. Mosleh Nassar, mshauri wa Waziri Mkuu wa Sudan, alitangaza kwamba UAE inaongoza mradi hatari zaidi wa uharibifu dhidi ya serikali na taifa la Sudan na kwa mtazamo mpana dhidi ya eneo lote.

Aliongeza: UAE inafadhili na kusimamia vita ndani ya Sudan na inatumia nyenzo kama vile wanamgambo wa kukabiliana na haraka.

Nassar alisema: UAE inawapa pesa mamluki nchini Sudan na kuwasafirisha kutoka Afrika na mabara mengine ya dunia hadi Sudan. Abu Dhabi, kwa kuunda muungano wa wazi na Israel, inatafuta kugawa nchi za eneo hilo na kupanua eneo la vitendo vya wanamgambo nchini Sudan, Yemen na nchi nyingine.

Alibainisha: Tunashuhudia utekelezaji wa mradi wa kuyahudiisha katika eneo hilo. UAE inatumiwa kwa upumbavu kutekeleza mradi huu. Kulingana na ramani hii, baadhi ya raia wa Sudan kutoka Darfur wamehamishwa hadi Israel na tunashuhudia njama kubwa. Nchi hii mbaya imeandaa vita nchini Sudan na hatutaki iwe na ushiriki wowote katika suala lolote kuhusiana na Sudan.