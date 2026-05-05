Ghalibaf: Mlingano mpya wa Mlango wa Hormuz unazidi kuimarika

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mohammad Baqer Ghalibaf, Rais wa Bunge la Mashura ya Kiislamu, akaandika katika akaunti yake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: "Mlingano mpya wa Mlango wa Hormuz unazidi kuimarika. Usalama wa usafiri wa baharini na usafirishaji wa nishati umehatarishwa na Marekani na washirika wake kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano na kuweka kizuizi; bila shaka uovu wao utapungua. Tunajua vyema kwamba kuendelea kwa hali iliyopo sasa hakuvumiliki kwa Marekani; wakati sisi bado hata hatujaanza."