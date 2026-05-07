The Washington Post: Iran imelenga angalau miundo au vifaa 228 vya Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, kulingana na uchambuzi wa The Washington Post wa picha za setilaiti zilizochapishwa leo Jumatano, mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yamesababisha uharibifu mkubwa zaidi katika vituo vya kijeshi vya Marekani kote Asia ya Magharibi kuliko vile maafisa wa Marekani wanavyokubali hadharani.

The Washington Post inaandika: "Uchunguzi huu umeandika miundo na vifaa 228 vilivyoharibiwa katika kambi 15 za Marekani, ikiwemo majengo 217 na maeneo 11 ya kijeshi. Zaidi ya nusu ya uharibifu umetokea katika makao makuu ya Kikosi cha Tano cha Wanamaji cha Marekani nchini Bahrain na kambi 3 (za Marekani) nchini Kuwait."

Kwa kukiri kwa The Washington Post, ukubwa wa uharibifu ni mkubwa zaidi kuliko ule ambao Marekani imeufichua hadharani.

Afisa mmoja wa Marekani aliliambia gazeti hili kwamba mashambulizi hayo yaliharibu mifumo ya ulinzi wa kombora ya Patriot nchini Bahrain na Kuwait, sahani ya setilaiti katika shughuli ya usaidizi wa majini ya Bahrain, na mifumo ya rada ya THAAD nchini Jordan na UAE.

Kwa mujibu wa The Washington Post, ndege ya kufua amri na udhibiti aina ya E-3 Sentry pia iliharibiwa na Iran katika kambi ya anga ya Prince Sultan nchini Saudi Arabia baada ya kuwekwa mara kwa mara katika eneo lisilokuwa na kinga. Tangi la kujaza mafuta pia liliharibiwa.