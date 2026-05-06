China Yasisitiza Umuhimu wa Uhusiano wa Kimkakati na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya China katika taarifa yake ilisema: "Ukomeshaji kamili wa uhasama na kuendelea kwa mazungumzo kati ya Tehran na Washington ni muhimu sana."

Katika taarifa hiyo imesemwa: "Tunatumai kwamba pande zitazifikia haraka ombi la jumuiya ya kimataifa la kupita salama kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz."

Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilisisitiza: "Beijing ni mshirika wa kimkakati anayetegemeka kwa Iran."

Hapo awali, Waziri wa Mambo ya Nje wa China alisema uchochezi wa vita wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi yetu ni kinyume cha sheria, na alitangaza kuwa Beijing iko tayari kujitahidi kupunguza mivutano katika eneo hili.

Wang Yi, Waziri wa Mambo ya Nje wa China, katika mkutano wake na Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, alisema Beijing iko tayari kuendeleza juhudi zake za kupunguza kiwango cha mivutano katika eneo hili. Alisema kusitishwa kabisa kwa mapigano ni jambo lisiloepukika na akasisitiza kuwa eneo hili liko katika hatua ya maamuzi na kwamba mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande ni muhimu.