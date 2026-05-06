Waziri wa Mambo ya Nje wa China Awasifu Upinzani na Kustahimili kwa Watu wa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu ambaye amesafiri hadi Beijing akiwa kichwa cha ujumbe wa kidiplomasia, alasiri hii ya Jumatano alikutana na Wang Yi, Katibu wa Tume ya Mambo ya Nje ya chama tawala na Waziri wa Mambo ya Nje wa China.

Katika mkutano huo, vipengele mbalimbali vya uhusiano wa nchi mbili na ushirikiano kati ya nchi hizi mbili katika nyanja mbalimbali ikiwemo kiuchumi na kibiashara, pamoja na mwendo wa utekelezaji wa makubaliano yao, vilijadiliwa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akirejelea uhusiano wa kale wa ustaarabu huo mkubwa wa Iran na China, aliielezea China kuwa rafiki wa karibu na mshirika wa kimkakati wa Iran, na akasisitiza azma kubwa na thabiti ya Serikali ya Jamhuri ya Kislamu ya Iran ya kuendeleza kwa pande zote uhusiano wa kimkakati na kirafiki kati ya nchi hizi mbili katika mfumo wa ushirikiano wa kimkakati wa Iran-China kwa misingi ya kuheshimiana na kuaminiana, na akabainisha: "Tunaamini kwamba ushirikiano na ushirikiano wa kimkakati wa nchi hizi mbili katika hali mpya utaendelea kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali."

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, kwa kuelezea uhalifu unaofanywa na Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya taifa la Iran na ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu katika vita vya siku arobaini vilivyolazimishwa, alisifu msimamo wa kimsingi wa China wa kukaba ukiukwaji wa kanuni za kimsingi za Mkataba wa Umoja wa Mataifa na Marekani na Israel, pamoja na mtazamo wake wa kuwajibika kuhusu matumizi mabaya ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Marekani.

Alionyesha matumaini kwamba kwa kuanza kwa urais wa muda wa China katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuendelea kwa jukumu la Pekin kuwa na tija, tutashuhudia maendeleo yenye kujenga katika kuzuia ukiukwaji unaoendelea wa sheria na uvunjaji wa amani na usalama wa kimataifa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran pia alimwarifu mwenzake wa China kuhusu mwenendo wa hivi karibuni unaohusiana na mchakato wa kidiplomasia na juhudi na mikakati inayoendelea ya kukomesha vita vya kulazimishwa vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kislamu ya Iran, ikijumuisha mwenendo wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani yenye upatanishi wa Pakistani, na akabainisha: "Kama vile Iran ilivyojitokeza kwa nguvu katika uwanja wa kujilinda na bado iko katika maandalizi kamili ya kukabiliana na uovu wowote, vivyo hivyo iko imara na thabiti katika uwanja wa kidiplomasia."

Waziri wa Mambo ya Nje wa China, kwa kusifu upinzani na kustahimili kwa watu wa Iran dhidi ya wavamizi pamoja na nia njema na mtazamo wa kuwajibika wa Iran, hasa juhudi za mwenzake wa Iran katika kuufuata mchakato wa kidiplomasia na kuzuia kuongezeka kwa mivutano katika eneo hili, alisisitiza msimamo thabiti wa China wa kuunga mkono uadilifu wa eneo, mamlaka na usalama wa taifa la Iran, na akabainisha: "Msimamo wa kimsingi wa China ni upinzani dhidi ya matumizi ya nguvu na kuendelea kwa vita hivi haramu, ambavyo matokeo yake mabaya yamekuwa si kwa Iran tu, bali dhidi ya nchi na mataifa yote ya eneo na ulimwengu."

Waziri wa Mambo ya Nje wa China, akirejelea mpango wa vitu vinne wa Rais wa nchi yake wa kukomesha mara moja na kabisa vita na kuanzisha amani na usalama endelevu katika eneo hili, alisisitiza uungwaji mkono thabiti wa China kwa diplomasia na mazungumzo kwa ajili ya kutatua masuala.

Katika mkutano huo, mawaziri wa mambo ya nje wa Iran na China, kwa kukagua hali ya mwisho ya ufuatiliaji na utekelezaji wa makubaliano na mipango ya ushirikiano kati yao katika nyanja mbalimbali za kiuchumi na kibiashara, walibadilishana mawazo kuhusu fursa na uwezo wa kuendeleza uhusiano zaidi na walikubaliana juu ya kuendelea kwa mikutano na mashauriano ya viongozi wakuu wa nchi hizi mbili.