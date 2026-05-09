Mgombea wa Urais wa Ufaransa: Israel ndiyo "hatari zaidi" duniani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Russia Al-Youm, Mélenchon katika mahojiano na kituo cha Ufaransa cha LCI, akisema kwamba maneno yake yanawaelekeza viongozi wa sasa wa utawala wa Israel, alisema: "Israel ni upande unaotafuta kuongeza mvutano wa kijeshi katika eneo hili na unafanya mauaji ya kimbari."

Katika muktadha huo, Mélenchon alielezea mazungumzo yake na afisa wa kijeshi wa Umoja wa Mataifa, ambapo aliuliza kuhusu msimamo wa vikosi vya Umoja wa Mataifa endapo Israel itashambulia Lebanon. Kwa mujibu wa Mélenchon, jibu lilikuwa: "Amri za kujiondoa zimetolewa."

Mélenchon alikosoa vikali msimamo huu, akisema kuondoa vikosi vya kulinda amani kunakinzana na dhana ya msingi ya jukumu lao.

Alisema kwamba jukumu lao linapaswa kuwa la kuwatenganisha pande zinazozozana, si kujiondoa kutoka maeneo ya migogoro.

Aliongeza kwamba Ufaransa haitavumilia shambulio dhidi ya wanajeshi wake na itajibu kwa namna hiyo hiyo.