Kunyimwa Uraia kwa Wabunge Watatu wa Bahrain kwa Kuelekeana na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, Baraza la Mawakili la Bahrain leo Alhamisi lilipiga kura ya kuwafukuza wabunge watatu kwa kutoa kauli zinazohusu kuelewana na Iran.

Abdunabi Salman, Makamu wa Kwanza wa Mwenyekiti wa Baraza, Mamud al-Saleh, Mwenyekiti wa Kamati ya Huduma, na Mahdi al-Shuwaikh, mbunge - hawa ni wabunge watatu ambao wamenyang'anywa uraia kwa muda baada ya kuelekeana na Iran.

Magazeti rasmi ya Bahrain yanadai kuwa uamuzi huu umefanywa kwa mujibu wa kifungu cha 99 cha Katiba na kanuni za ndani za Baraza la Mawakili kuhusu adhabu zinazotokana na ukiukaji wa majukumu ya ubunge!

Wabunge hao watatu hapo awali katika kikao kimoja cha Baraza mnamo tarehe 28 Aprili 2026 wakati wa mjadala wa marekebisho ya sheria ya mamlaka ya mahakama, walikuwa wamekosoa hatua zilizochukuliwa dhidi ya washtakiwa wa kuelekeana na Iran, ikiwemo kunyimwa uraia kwa idadi ya raia.