Khani: Mlango wa Hormuz una nafasi ya kuamua katika usalama wa chakula duniani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Abdollah Khani, Naibu Mkurugenzi wa Ofisi ya Kimkakati ya Ikulu ya Rais, katika mkutano wa kitaalamu wa kuchunguza mfumo wa uchanganuzi na kimkakati katika fani ya jiouchumi kwa kulenga jukumu la Mlango wa Hormuz katika masoko ya nishati duniani na msururu wa ugavi wa chakula, ambao ulifanyika jioni ya Jumatano (6 Mei 2025) kwa jina "Kucheza na Hatari kwa Ajili ya Kuzalisha Zana za Mazungumzo na Kuzuia", kwa ushirikiano wa Chama cha Wafanyabiashara cha Tehran na kwa kuwepo kwa Verdi Nejad (Katibu Mkuu wa Chama cha Wafanyabiashara cha Tehran), Dehghani Firoozabadi (mwanachama wa bodi ya kitaaluma ya Chuo Kikuu cha Allameh na Katibu wa Baraza la Kimkakati la Mambo ya Nje), wawakilishi wa wizara za ulinzi, mambo ya nje, jihadi ya kilimo na kikundi cha wataalamu wa kisiasa, amesema: "Kifungu hiki muhimu kina nafasi ya kuamua katika milinganyo ya uchumi wa dunia, na matukio yanayohusiana nayo yanaweza kuathiri moja kwa moja soko la nishati, bei na hata usalama wa chakula katika ngazi ya kimataifa."

Khani aliongeza: "Iran ndiyo nguzo ya usalama wa eneo hili na inasisitiza kwamba ni lazima nchi za eneo hili zihifadhi usalama wa Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz kwa utaratibu wa ushirikiano wa kikanda na bila kuingiliwa na wageni."

Kuchambua matukio ya hivi karibuni na athari zake kwenye masoko ya nishati duniani na msururu wa ugavi wa chakula ni muhimu

Kwa kuendelea, Hanane Dorrashti, Katibu wa mkutano huu, kwa kuelezea lengo la kufanya kikao hiki, alisema: "Kuchambua matukio ya hivi karibuni katika uwanja wa muingiliano wa kimataifa na athari zake kwenye masoko ya nishati duniani na msururu wa ugavi wa chakula ni mojawapo ya muhimu muhimu za uchambuzi wa kimkakati katika hali ya sasa."

Aliongeza: "Mkutano huu umefanyika kwa lengo la kuchambua uwezo wa jiuchumi wa nchi na kuwasilisha mbinu amilifu za kukabiliana na hali ya sasa."