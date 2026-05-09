Urusi: Marekani bado haijaelewa kwamba vitisho havilifanyi kazi dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mikhail Ulyanov, mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa yaliyopo Vienna, kwa kuchapisha ujumbe kwenye mitandao ya kijamii alisisitiza kwamba Marekani bado haielewi kwamba vitisho na ugaidi havifanyi kazi kwa Wa-Iran.

Ujumbe huu wa Ulyanov umechapishwa kwa kujibu matamko ya hivi karibuni ya Trump kuhusu shambulio la kinuklia linalodaiwa.

Hapo awali pia alikuwa amesema kwamba Marekani na utawala wa Israel walijaribu kudhoofisha uhuru wa kitaifa wa Iran, lakini hawakupata matokeo yoyote kutokana na hilo.