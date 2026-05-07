Pezeshkian: Mazungumzo yoyote ya kufungua Mlango wa Hormuz yanahitaji kukomesha kizuizi cha baharini

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, katika mazungumzo ya simu jioni ya Jumatano tarehe 6 Mei 2026, Masoud Pezeshkian, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Emmanuel Macron, Rais wa Ufaransa, walijadili na kubadilishana maoni kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda, mwendo wa mazungumzo, na baadhi ya masuala ya kimkakati ikiwemo hali ya Mlango wa Hormuz.

Katika mazungumzo haya, na katika mfumo wa kusisitiza mbinu za kidiplomasia, Rais wa nchi yetu kwa kumshukuru Ufaransa kwa juhudi zake, alisema: "Tunafurahia kwamba mbinu ya Ufaransa inategemea kutatua masuala kupitia mazungumzo, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikikaribisha mbinu hiyo."

Pezeshkian aliendelea kwa kutaja uvunjaji wa mara kwa mara wa usitishaji vita na utawala wa Kizayuni katika mashambulizi yanayorudiwa dhidi ya Lebanon na kusisitiza: "Utawala huu haukuwahi kufuata ahadi za usitishaji vita kwa vyovyote vile, kama vile haukuwahi kufuata usitishaji vita Gaza, na sasa nchini Lebanon unavunja makubaliano mara kwa mara. Kwa bahati mbaya, jumuiya ya kimataifa bado ni mtazamaji wa uhalifu, mauaji ya kimbari na uchokozi wa utawala huu. Ni kawaida kwamba katika hali kama hii, upinzani wa Kiislamu nchini Lebanon huchukua hatua katika mfumo wa kulinda nchi yao na watu wao."

Katika sehemu nyingine ya mazungumzo hayo, akifafanua uzoefu wa awali wa mazungumzo, Rais wa nchi yetu kwa kurejelea usumbufu wa mara kwa mara wa Wamarekani katika michakato yote ya mazungumzo alisema: "Katika mazungumzo ya nchi mbili kati ya Iran na Ufaransa huko New York, licha ya kufikia maelewano wakati huo, ni Marekani iliyozuia maendeleo kwa kufanya usumbufu. Kwa bahati mbaya, nchi za Ulaya badala ya kuchukua msimamo wa kukosoa tabia hiyo, kwa kutekeleza utaratibu wa snapback, zililazimisha shinikizo zaidi kwa Iran na kuelekeza njia ya kidiplomasia kutoka kwa mwingiliano wa kujenga hadi kuelekea shinikizo, vitisho na vikwazo, wakati Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilipoingia katika mchakato huu kwa nia njema."