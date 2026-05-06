Kushuka kwa Asilimia 2 kwa Bei ya Mafuta ya Brent Baada ya Trump Kujiondoa kwenye "Mradi wa Uhuru"

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa ABNA kwa kunukuu Oil Price, baada ya tangazo la kujiondoa kwa Donald Trump kwenye mpango unaoitwa "Mradi wa Uhuru", soko la dunia la mafuta lilikumbwa na kushuka kwa bei, na bei ya mafuta ya Brent ilishuka kwa karibu asilimia 2 kufikia dola 108.4 kwa pipa.

Katika biashara za Jumanne, bei ya mafuta ghafi ya West Texas Intermediate (WTI) ilishuka kwa asilimia 1.5 kufikia dola 100.7 kwa pipa. Murban Crude pia ilifanya biashara kwa kushuka kwa asilimia 1.3 hadi dola 106.

Wakati huo huo, gesi asilia ilishuka kwa asilimia 0.32 kufikia dola 2.779, petroli ilishuka kwa asilimia 0.62 na mafuta ya kupasha ilishuka kwa asilimia 0.53.

Kiashiria cha WTI Midland kilikuwa na kushuka kwa kiwango kikubwa zaidi kati ya viashiria, kikishuka kwa asilimia 4.17 kufikia dola 105.9. Pia, kikapu cha mafuta cha OPEC kilishuka kwa asilimia 3.77 kufikia dola 116.5, huku kikapu cha mafuta cha India kikibaki kwenye dola 118.7 bila mabadiliko ikilinganishwa na siku iliyopita.

Wachambuzi wa soko la nishati wanaona kushuka hivi karibuni kwa bei kunasababishwa na kuongezeka kwa kutokuwa na uhakika wa kisiasa nchini Marekani na marekebisho ya matarajio kuhusu kuendelea kwa mipango ya nishati ya serikali ya Marekani baada ya kujiondoa kwa Trump kwenye Mradi wa Uhuru.