Mwakilishi wa Bunge la Ulaya: Shambulio la shule ya Minab lilipangwa mapema

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Manar, Milan Uhríček, mbunge wa Bunge la Ulaya, alielezea shambulio la roketi kwenye shule ya msingi ya "Shajara-e Tayyiba" katika mji wa Minab kuwa la kukusudia na akataka uchunguzi wa kimataifa kuhusu tukio hili.

Alizungumza katika hafla ya "Malaika wa Minab" iliyofanyika mbele ya ubalozi wa Iran mjini Brussels, akisema shambulio hili kwa uwezekano mkubwa lilipangwa mapema, na akalielezea kama mfano wa "uhalifu wa kivita".

Uhríček pia alikosoa utendaji wa nchi za Ulaya, akisema viongozi wa Ulaya wameingia kwenye viwango viwili dhidi ya sera za Marekani na utawala wa Israel na wananyamaza kuhusu matukio kama haya.

Aliongeza kuwa ametuma barua kuhusu hili kwa Tume ya Ulaya na kuomba uchunguzi wa shambulio hili.

Kwa mujibu wa ripoti, shule ya "Shajara-e Tayyiba" ya Minab katika saa za kwanza za mashambulizi ya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran, ililengwa mara tatu kwa mashambulizi ya roketi.