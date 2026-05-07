Iran inapinga bila kupoteza mpango wake wa nyuklia na makombora

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, gazeti la "Yedioth Ahronoth" katika ripoti yake lilikubali: "Matumaini katika ngazi ya kisiasa mwanzoni mwa vita dhidi ya Iran, baada ya kufahamika mafanikio ya Tehran katika kupinga shinikizo, yamegeuka kuwa kukata tamaa."

Katika muendelezo wa ripoti ya gazeti hili la Kizayuni imesemwa: "Baada ya Trump kuelekea kwenye makubaliano na Iran ambayo hayatatimiza malengo ya vita, kukata tamaa kumeongezeka."

Yedioth Ahronoth inaongeza: "Maafisa wakuu wa chama cha Likud wanaamini kwamba ikiwa Israel haitapata ushindi mkubwa dhidi ya Iran, Netanyahu anaweza kushindwa katika uchaguzi ujao."

Kwa mujibu wa ripoti hiyo: "Iran imefanikiwa kupinga bila kupoteza mpango wake wa nyuklia na makombora ya balistiki."