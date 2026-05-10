Turki al-Faisal: Kama tungeshambulia Iran, vituo vyetu muhimu vingekuwa vimeharibiwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Turki al-Faisal, balozi wa zamani wa Saudi Arabia nchini Marekani, katika makala katika gazeti la Al-Sharq Al-Awsat aliandika kuwa Saudi Arabia ilizuia vita vya uharibifu katika eneo hilo.

Alibainisha kuwa Ufalme wa Saudi Arabia ulifanya juhudi kubwa kuzuia vita na pia ulifanya juhudi za kina za kuvisimamisha na kutafuta ufumbuzi wa kidiplomasia na kuutoa mkoa katika mgogoro huu.

Aliongeza kuwa kama mpango wa utawala wa Israel wa kuwasha vita kati yetu na Iran ungefaulu, eneo hilo lingeingia kwenye uharibifu na maangamizi, maelfu ya watu wangekufa katika vita ambavyo hatukuwa na jukumu lolote, na Tel Aviv ingefaulu kulazimisha nia yake katika eneo hilo.

Al-Faisal katika makala hii aliongeza kuwa kama Saudi Arabia ingejibu mashambulizi ya Iran kwa njia hiyo hiyo, matokeo ya vita hivi yangeweza kusababisha uharibifu wa vituo vya mafuta na vituo vya kuyeyusha maji ya chumvi vya Saudi Arabia kwenye pwani ya Ghuba ya Uajemi na hata ndani ya nchi.

Aliongeza katika makala kuwa Saudi Arabia pamoja na Pakistan wanazima moto wa vita na kusaidia kuzuia kuongezeka kwa mvutano.