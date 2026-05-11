Marekani Yaeleza Wasiwasi Kuhusu Udhibiti wa Iran wa Nyaya za Fiber Optic kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mike Waltz, Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, aliiambia televisheni ya ABC kuhusu kupita kwa zaidi ya siku 50 tangu vitisho vya Donald Trump dhidi ya Iran na kutofunguliwa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz kwa meli za maadui: "Hii si mara ya kwanza kwa Iran kutishia au kufanya kitendo kama hicho. Tulikuwa na vita ya meli za mafuta ambapo katika miaka ya 1980 walilenga moja ya meli zetu kwa mgodi, na wamekuwa wakifanya mambo kama haya kwa miaka 50."

Alichukia utumiaji wa mamlaka ya Iran kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz na kusema: "Sasa hata kwenye televisheni ya serikali ya Iran wametishia kuziteka nyaya za chini ya bahari zinazopitia Mlango-Bahari wa Hormuz – nyaya ambazo hubeba data za kifedha, habari za soko la hisa na data zinazohusiana na wingu na vituo vya data. Hatuwezi kukubali hili."

Nyaya za fiber optic za chini ya bahari zinazopitia Mlango-Bahari wa Hormuz hubeba kila siku zaidi ya dola trilioni 10 za shughuli za kifedha (ikiwemo ujumbe wa SWIFT, biashara za hisa na ubadilishaji wa fedha za kigeni), lakini miundombinu hii muhimu ya mawasiliano imepuuzwa kivuli cha mtazamo wa jadi kwenye mlango-bahari (usafirishaji na nishati), na Iran haipati faida za kiuchumi na za mamlaka kutoka humo.