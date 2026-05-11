Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, gazeti la Kiebrania la Haaretz liliripoti kwamba idadi ya Warepublican wanaopinga vita nchini Marekani inaongezeka, na wengi wao wanaamini kwamba vita havijaleta kitu chochote kwa nchi hii.

Katika ripoti hii imesemwa kwamba wanasiasa wa chama cha Republican cha Marekani wanajaribu kujitenga na vita. Wanakwepa kujibu maswali kuhusu matokeo ya vita hivi ambavyo havijaleta chochote zaidi ya kuongezeka kwa bei nchini Marekani.

Hapo awali, vyombo vya habari vya Kizayuni viliripoti kwamba mwisho wa barabara unaendelea, na Trump ni kama mtu ambaye amekwama, ameshindwa na kudhalilishwa. Hakuna chochote katika eneo lolote kinachoenda jinsi alivyotaka.

Katika ripoti hii inaendelea: "Inaonekana kwamba cheche ndogo katika Mlango-Bahari wa Hormuz inaweza kutosha kuwasha tena eneo lote la kanda."