Sherehe ya Kubadilisha Nakala ya Qur’ani Tukufu katika Lango la Qur’ani, Shiraz

Lango la Qur’ani (Darvazeh‑e Qur’an), ambalo ni lango la kihistoria lililoko kaskazini mwa jiji la Shiraz kusini mwa Iran, linahesabika miongoni mwa vivutio muhimu vya utalii vya jiji hilo. Hutembelewa na wasafiri wanaoingia Shiraz, hasa wakati wa siku za kwanza za mwaka mpya wa Kiirani wa Hijria Shamsia maarufu kama Nowruz. Lango hilo liko katika lango la kuingilia Shiraz upande wa kaskazini‑mashariki, kuelekea Marvdasht na Isfahan. Inasadikiwa kuwa linawabariki wanaolipitia chini kabla ya safari zao, kwa baraka ya nakala ya Qur’ani Tukufu iliyowekwa katika chumba kidogo kilicho juu ya lango hilo. Jengo hilo lenye umbo la mstatili lilijengwa kwa mara ya kwanza katika karne ya 18 wakati wa utawala wa nasaba ya Zand. Hata hivyo, liliharibiwa mara kadhaa na mitetemeko ya ardhi iliyolikumba jiji hilo katika enzi ya Qajar (1785–1925). Katika kipindi chote cha historia yake, lango hilo limefanyiwa miradi kadhaa ya ukarabati na urejeshwaji.