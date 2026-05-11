Umoja wa Ulaya: Tunaunga Mkono Suluhu ya Kisiasa Kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Kaja Kallas, Mwakilishi wa Umoja wa Ulaya wa Mambo ya Kigeni, alisisitiza: "Tunaunga mkono suluhu ya kisiasa ya kutatua mgogoro kati ya Iran na Marekani."

Aliongeza: "Machina kwa sasa yameelekezwa kwenye kukomesha vita na kufungua tena Mlango-Bahari wa Hormuz."

Inafaa kukumbuka kwamba uvamizi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran umesababisha usumbufu katika usafirishaji wa meli kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz. Usumbufu huu wa njia hii ya maji ya kimkakati umevuruga usawa katika mnyororo wa usambazaji wa mafuta na nishati na hata bidhaa nyingine nyingi kama vile bidhaa za petrokemikali na mbolea duniani kote.

Iran imetangaza kwamba iko tayari, iwapo kuna usitishaji vita wa kudumu na kukomeshwa kwa vita, kuhakikisha usalama wa usafirishaji katika Mlango-Bahari wa Hormuz kwa kufuata itifaki na masuala ya usalama yanayohitajika.