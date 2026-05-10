Onyo la Aramco ya Saudi kuhusu athari za kimataifa za usumbufu katika Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Mayadeen, Mkurugenzi Mtendaji wa kampuni ya mafuta ya Aramco nchini Saudi Arabia alitangaza kuwa dunia katika miezi miwili iliyopita imepoteza takriban bilioni moja ya pipa la mafuta.

Aliongeza kuwa masoko ya nishati hata kama mwendo wa meli utaendelea tena katika Mlango wa Hormuz, yanahitaji muda mrefu kujijenga upya na kupata utulivu.

Hapo awali, vyanzo vyenye ufahamu viliripoti kuwa kampuni ya Saudi Aramco inakusudia kusimamisha usafirishaji wa gesi mwezi ujao wa kalenda ya Gregori.

Mtandao wa habari wa Bloomberg pia ulithibitisha ripoti hii kwa kunukuu vyanzo vyenye ufahamu. Kwa mujibu wa ripoti hii, kusimamishwa kwa usafirishaji wa gesi kumetangazwa kutokana na uharibifu wa vituo kuu vya usafirishaji wa Aramco.

Hili linatokea wakati kampuni ya taifa ya mafuta ya Saudi Arabia (Aramco) mwezi uliopita pia iliwajulisha wanunuzi wa Asia kwamba mgao wao wa mafuta ghafi wa upakiaji mwezi Aprili umepunguzwa na uwezekano wa kusafirisha mafuta mepesi ya Saudi kutoka kituo cha Yanbu pekee ndio uliopo.