Waziri Mkuu wa Pakistan: Tumepokea jibu la Iran kwa pendekezo la Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Shehbaz Sharif, Waziri Mkuu wa Pakistan, leo Jumapili alitangaza kwamba kamanda wa jeshi la nchi yake ameripoti kupokelewa kwa jibu la Iran kwa pendekezo la Marekani.

Hili linatokea wakati chanzo cha kidiplomasia cha Pakistan masaa machache iliyopita kilitangaza kwamba jibu la Iran lilipokelewa muda mfupi uliopita na limewasilishwa kwa upande wa Marekani.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia hapo awali alitangaza mara kadhaa kwamba maoni na mazingatio ya Iran kuhusu mapendekezo ya Marekani, yatawasilishwa baada ya kukamilisha tathmini na muhtasari wa mwisho.

Kwa mujibu wa mpango uliopendekezwa, katika hatua hii mazungumzo yatajikita katika suala la kumaliza vita katika eneo hilo.