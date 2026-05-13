Wimbi la athari hasi kwa matamshi ya Trump; Rais wa Marekani ndiye chanzo cha bei kupanda

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA akitoa taarifa kwa mujibu wa Al Jazeera, matamshi ya hivi karibuni ya Trump kuhusu uchumi wa Marekani yamezua wimbi la athari hasi miongoni mwa wanasiasa wa nchi hiyo. Alipoulizwa na mwandishi wa habari: "Kwa kiasi gani hali ya uchumi wa Marekani na kuendelea kuongezeka kwa mfumuko wa bei inakuhimiza kufikia makubaliano na Iran?" Alijibu hivi karibuni: "Hata kidogo. Tunapozungumza kuhusu Iran, jambo pekee ambalo ni muhimu ni kwamba haipaswi kuwa na silaha za nyuklia! Sifikirii hali ya kifedha ya Wamarekani."

Matamshi haya ya Trump yanatolewa wakati uchumi wa Marekani unapitia hali nyeti. Baada ya vita dhidi ya Iran, yametokea mivutano mikubwa katika masoko ya nishati, na bei ya petroli nchini Marekani imepanda sana. Mfumuko wa bei pia umefikia kiwango cha juu zaidi tangu Mei 2023.

Kuhusiana na hili, Nancy Pelosi, aliyekuwa Spika wa Baraza la Wawakilishi la Marekani, aliandika katika uzi mmoja: "Je, imekuwa wazi zaidi kuliko hapo awali kwamba Trump hawajali ninyi? Alisema: Hata kidogo!"

Jason Crow, mbunge wa Marekani wa chama cha Democrats, pia alisema: "Trump hajali kuongezeka kwa gharama na matatizo ya Wamarekani."

Iyanna Brissley, mbunge mwingine wa Marekani wa Democrats, alisisitiza: "Bei za petroli, gharama za maisha na bima zimepanda na kufikia kiwango chao cha juu zaidi. Trump alisisitiza tena kwamba hajali jitihada za kupunguza bei au ustawi wa kifedha wa Wamarekani."

Bernie Sanders, seneta mashuhuri wa Marekani, pia alisema: "Mtu mwenye kujipenda mkubwa! Hajali hali ya kifedha ya Wamarekani kwa sababu matatizo ya tabaka la wafanyakazi si muhimu kwake. Kinachokuwa muhimu ni kufanya familia yake kuwa tajiri zaidi."

Rafael Warnock, mwanachama wa Baraza la Wawakilishi la Marekani, aliposema kwamba matamshi ya Trump hayakuwashangaza wakosoaji wake, alisisitiza: "Ndiyo, tumeona jambo hili."

Katherine Clark, kiongozi wa wachache wa Democrats katika Baraza la Wawakilishi, alisema: "Gharama zimeongezeka kwa sababu ya Trump, na bado yeye hawajali ninyi."

Idadi nyingine kubwa ya maseneta na wawakilishi wa Marekani pia kwa kuchapisha uzi kwenye mitandao ya kijamii walionyesha athari hasi kwa matamshi haya ya Trump.