Sanders akimwambia Trump: Amerika inahitaji hospitali, si vita visivyo na mwisho

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Bernie Sanders, seneta mkuu wa Marekani, kwa kuchapisha ujumbe katika mtandao wa kijamii wa X, alikosoa vikali vitendo vya kijeshi vya rais wa nchi yake.

Seneta wa jimbo la Vermont aliandika kuhusu hili: Huko Amerika tunahitaji mamia ya hospitali mpya na kliniki za afya. Tunahitaji maelfu ya vituo vipya vya kulelea watoto.

Bernie Sanders kisha akaongeza: Tunahitaji mamilioni ya nyumba mpya za bei nafuu. Hatuna haja ya kutumia dola bilioni 500 nyingine kwa jeshi na vita visivyo na mwisho.