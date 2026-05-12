Kukimbia kwa Microsoft kutoka Ardhi Zilizokaliwa kwenda Ulaya baada ya Kashfa

Kwa mujibu wa ABNA, gazeti la Kizayuni la Globes liliripoti kwamba baada ya kashfa ya kutoa habari za Wapalestina kwa huduma za kijasusi za serikali ya Kizayuni, kampuni ya Microsoft inahamisha tawi lake kutoka ardhi zilizokaliwa kwenda Ufaransa.

Kabla ya hapo, Pentagon ilikuwa imetangaza kuwa imefikia makubaliano na makampuni saba ikiwemo Microsoft kwa ajili ya kutumia uwezo wao wa hali ya juu katika mitandao iliyoainishwa ya Wizara ya Vita.

Pia, wakati wa vita vya kikanda, baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa viliripoti kwamba Iran imezingatia kama shabaha halali za kijeshi takriban vituo 30 vya teknolojia vinavyomilikiwa na makampuni ya Marekani katika Asia Magharibi.

Katika orodha hii kulikuwa na majina ya ofisi na vituo vya teknolojia vya makampuni kama vile Google huko Tel Aviv, uwekezaji wa Microsoft katika Falme za Kiarabu, vituo vya uhandisi vya NVIDIA katika ardhi zilizokaliwa, na vituo vya data vya Amazon katika nchi za Ghuba ya Uajemi.