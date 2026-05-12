Kwa mujibu wa ABNA, Alexei Pushkov, seneta wa Urusi alisema: Mwitikio hasi wa Donald Trump, rais wa Amerika kwa jibu la Iran kuhusu kutatua mzozo wa Mashariki ya Kati, unaweza kuelekeza Washington na Tehran kwenye vita vya kudhoofisha, lakini hata katika hali hiyo ni vigumu Iran kusalimu amri.

Aliongeza: Amerika inatafuta kudhoofisha Iran kijeshi na kiuchumi na Tehran inatafuta kudhoofisha Trump kisiasa.

Kabla ya hapo, seneta huyu maarufu wa Urusi alijibu maneno ya hivi karibuni ya Trump kuhusu akiba ya urani iliyorutubishwa ya Iran na akasema: Amerika inaweza kuweza kuangalia akiba ya urani ya Iran lakini haiwezi kuifikia bila ridhaa ya Tehran.

Aliongeza: Kuchimba na kuhamisha nyenzo za nyuklia kwa usalama kwa kutumia operesheni za kijeshi ni karibu isiyowezekana. Kwa hiyo tunahitaji amani, makubaliano juu ya uhamisho wa urani iliyorutubishwa na mpango wa utekelezaji na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki na ridhaa na ushirikiano kamili wa upande mwingine, yaani Iran. Hakuna hata moja kati ya masharti haya manne yaliyotimizwa kwa sasa.