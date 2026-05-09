Kikao cha Baraza la Usalama kuhusu ukatili wa Wazayuni katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Kipalestina la Shehab, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kikao kilichoanzishwa na wanachama watano wa Baraza la Usalama wakiwemo Denmark, Ufaransa, Ugiriki, Latvia na Uingereza kwa njia ya mkutano wa "Fomula ya Aria", kilichunguza matukio ya Ukingo wa Magharibi ikiwa ni pamoja na Yerusalemu iliyokaliwa.

Wakati serikali ya Marekani ikiendeleza uungaji mkono wake kamili kwa uhalifu wa utawala wa Kizayuni katika Palestina iliyokaliwa na eneo kwa ujumla, kikao hicho kwa sababu ya kutokuwepo kwa makubaliano kati ya wanachama wa Baraza la Usalama, kilifanyika nje ya mfumo rasmi wa Baraza. Lengo la kikao hiki kisicho na nguvu ya kisheria lilikuwa kuvutia umakini kwa changamoto na matatizo ambayo Wapalestina wanakabiliana nayo katika Ukingo wa Magharibi na Yerusalemu.

"Max Rodenbeek," mkurugenzi wa mradi wa Palestina katika Kikundi cha Mgogoro cha Kimataifa, alielezea hali katika Ukingo wa Magharibi kuwa ya kutisha na akasema kwamba utawala wa Kizayuni katika kipindi cha miaka minne iliyopita umeunda makazi mapya 102 katika eneo hili.

Aliongeza kuwa idadi hii inakaribia sawa na jumla ya makazi yote yaliyojengwa katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Rodenbeek pia alililaumu baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni kwa kutekeleza sera zinazoidhoofisha sana uchumi wa Palestina.

Mikutano ya "Fomula ya Aria" katika Baraza la Usalama ina tabia isiyo rasmi na mwisho wake hakuna azimio au taarifa yoyote inayotolewa kwa jina la Baraza la Usalama.

Ukingo wa Magharibi katika miezi ya hivi karibuni umeshuhudia kuongezeka kwa mashambulizi na hatua za ukandamizaji za utawala wa Kizayuni ikiwa ni pamoja na uvamizi, kukamatwa, kubomolewa kwa nyumba, upigaji risasi na matumizi makubwa ya nguvu, na wakati huo huo mashambulizi ya walowezi dhidi ya Wapalestina na mali zao pia yameongezeka.