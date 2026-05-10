Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar: Doha inaunga mkono juhudi za upatanishi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ilitangaza: Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar katika mawasiliano na Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran walijadili juhudi zinazohusiana na kufikia amani.

Katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar imesemwa: Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar wakati wa mashauriano na Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran alisisitiza kuunga mkono juhudi za upatanishi kwa ajili ya kumaliza mgogoro kwa amani.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ilisema: Waziri Mkuu wakati wa mashauriano na Waziri wa Mambo ya Nje wa伊朗 alisisitiza umuhimu wa ishara chanya kutoka pande zote kwa juhudi za upatanishi. Waziri Mkuu wakati wa mawasiliano haya alichukulia uhuru wa meli kama kanuni iliyothibitishwa na kufunga Mlango wa Hormuz au kuitumia kama nyenzo ya shinikizo ni sababu ya kuongeza mgogoro, na akasisitiza umuhimu wa kuzingatia sheria za kimataifa na kuzingatia maslahi ya eneo hilo na watu wake, na akasema hivyo ni sababu ya kuimarisha usalama.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ilisema: Usalama wa meli ni nguzo ya msingi ya usalama na utulivu, na haipaswi kuathiriwa kwa hali yoyote.

Pia Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ililaani shambulio kwa meli ya mizigo katika maji ya eneo la Qatar, na kuliita ni ukiukaji wa wazi wa kanuni ya uhuru wa meli na sheria za kimataifa na kuongeza hatari na kukataliwa.

Inafahamika kwamba Sayyid Abbas Araqchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, walifanya mazungumzo ya simu.