Kuba: Mashitaka ya Marekani ni kuhalalisha shinikizo dhidi ya Havana

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA akitoa taarifa kwa mujibu wa Al Mayadeen, Miguel Díaz-Canel, Rais wa Kuba, ametangaza kwamba kushtaki kwa Marekani kuhusu kutishia usalama wa taifa, kunafanywa kwa lengo la kuhalalisha kuongezwa kwa vikwazo na mzingiro wa kiuchumi dhidi ya Kuba.

Díaz-Canel amesisitiza kwa kuchapisha ujumbe kwenye ukurasa wake binafsi kwamba madai haya hayana msingi wowote wa kimantiki na wa kiwango halisi, na yanakinzana na ukweli wa kihistoria.

Ameonya kwamba kuendelea kwa sera hizi kunaweza kuleta matokeo hatari kwa eneo hilo.

Rais wa Kuba pia amesema Havana kwa zaidi ya miongo sita haijafanya kitendo chochote cha uchokozi dhidi ya Marekani, lakini imekuwa lengo la hatua za uadui za Washington.

Akiendelea, amekanusha matamshi ya Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani kuhusu matatizo ya kiuchumi ya Kuba, na akasema Washington kwa miaka mingi kwa kutumia gharama na shinikizo la kisiasa, inajaribu kudhoofisha uchumi na watu wa Kuba.