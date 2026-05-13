Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA, Daily Mail limeripoti kwamba shinikizo kwa Keir Starmer, Waziri Mkuu wa Uingereza, la kujiuzulu limeongezeka kiasi kwamba hata Waziri wa Mambo ya Ndani na Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza wamemtaka ajiuzulu.

Katika suala hilo, Jumatatu idadi ya watu maarufu wa serikali ya Uingereza wakiwemo Waziri wa Ulinzi walienda kwenye makao makuu ya Waziri Mkuu.

Inatarajiwa kwamba ombi kwa Starmer la kujiuzulu litaongezeka. Pia imeripotiwa kwamba Waziri wa Afya na Meya wa Manchester wanajiandaa kwa siri kukabiliana na mabadiliko yajayo.

Charlotte Nichols, mbunge wa eneo la Warrington North, alisisitiza kwamba Waziri Mkuu hana udhibiti unaohitajika juu ya uendeshaji wa nchi. Aliongeza: "Imeisha, ni wakati wa mtu mwingine kuchukua hatamu."

Shinikizo hili liliongezeka baada ya wasaidizi wanne wa baraza la mawaziri la Uingereza kujiuzulu kwa kutokutumaini uwezo wa Waziri Mkuu wa kubadilisha mwelekeo wa sasa. Wengine wawili bila kujiuzulu walimtaka Starmer ajiuzulu. Hili linatokea wakati Starmer amesisitiza azma yake ya kuendelea na njia yake ya kisiasa na ametangaza kuteua wasaidizi wapya sita kuchukua nafasi ya wale waliokuwa wakitaka kujiuzulu kwake.

Matukio haya yanatokana na kushindwa kwa chama cha Labour katika uchaguzi wa mitaa wa Alhamisi iliyopita, ambayo inawafanya wanachama wa chama kudai kujiuzulu kwa Starmer.

Matokeo ya awali ya uchaguzi wa mitaa wa Uingereza yanaonyesha ushindi mkubwa na wa maafa wa chama cha Labour dhidi ya chama cha haki cha Reform cha Uingereza.

Chama cha Labour kinachoongozwa na Waziri Mkuu wa Uingereza, kilipata kushindwa kwa mapema na kwa kiasi kikubwa katika uchaguzi wa mitaa wa wiki iliyopita; matokeo ambayo yanaonyesha kina cha hasira ya wapiga kura na yameongeza mashaka kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Starmer.