Operesheni 23 za Hizbullah dhidi ya utawala wa Kizayuni kwa siku moja

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA akitoa taarifa kutoka kwa RT, Hizbullah ya Lebanon kwa kutoa taarifa zake imeripoti kufanya operesheni 23 kwa siku moja dhidi ya adui wa Kizayuni kwa kujibu ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Tel Aviv.

Hizbullah ilisisitiza kwamba operesheni hizi zinafanywa kwa ajili ya kulinda nchi na taifa la Lebanon na kwa kujibu ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kushambulia vijiji vya kusini mwa nchi.

Kulingana na ripoti hii, nyadhifa za wanajeshi wa Kizayuni huko Hula, karibu na mto Dair Siryan, Tayr Harfa na njia ya Naqoura - Al-Iskandarouna zililengwa.

Pia, mizinga ya Merkava ilipigwa kwa makombora na ndege zisizo na rubani za Hizbullah huko Al-Bayyada, Al-Tayyiba, Al-Iskandarouna na Hula.