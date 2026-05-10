Iran imejibu pendekezo la amani kutoka Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, jibu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa nakala ya mwisho ya pendekezo la Marekani la kumaliza vita, liliwasilishwa leo kupitia mpatanishi wa Pakistan.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alikuwa ametangaza mara kadhaa kwamba maoni na mazingatio ya Iran kuhusu mapendekezo ya Marekani, yatawasilishwa baada ya kukamilisha tathmini na muhtasari wa mwisho.

Kwa mujibu wa mpango uliopendekezwa, katika hatua hii mazungumzo yatajikita katika suala la kumaliza vita katika eneo hilo.