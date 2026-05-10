Roma: Kwa hakika hatutaingia vitani dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Waziri wa Mambo ya Nje wa Italia Antonio Tajani katika mahojiano na gazeti la Italia Corriere della Sera akijibu maneno na misimamo ya Rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Roma kwa sababu ya kutoshiriki kwa nchi hiyo katika uvamizi haramu wa Kimarekani-Kiisraeli dhidi ya Iran, alitangaza: Ushirikiano wetu (na Washington) ni imara, na ushirikiano huu ni na Amerika, si na Trump, Obama au Biden.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Italia alisema: Usitishaji vita unaodumu na mfumo wa makubaliano ya kimataifa (katika Asia Magharibi) ni muhimu. Amerika pia inahitaji Ulaya na Italia. Kudhoofisha bara kama letu na nchi kama yetu ambayo ni muhimu kwa kimkakati na kiuchumi, ikiwemo kwa usalama wa Magharibi yote, hakutafaidi mtu yeyote.

Antonio Tajani kisha akaongeza: Nataka kusema wazi kabisa. Si sahihi kusema kuwa Italia haijafanya lolote. Italia ni nchi inayochangia zaidi katika operesheni za kimataifa za kulinda amani, iwe na Umoja wa Mataifa au na NATO. Ninarejelea hasa Lebanon, ambako sisi sio tu tunashiriki katika misheni ya UNIFIL, bali tuko tayari kufanya zaidi.

Aliongeza: Mahusiano yetu (na Amerika) yanaendelea, na tunawahitaji kama vile wanavyotuhitaji. Hatukuhusika katika suala la Iran, hata hatukujulishwa. Pia tuna lengo moja la kutuliza eneo hilo; tunatumaini mazungumzo ambayo yatapelekea amani. Kwa hakika hatutaki kuingia vitani (na Iran); lakini tutafanya lolote linalohitajika kuhakikisha heshima kwa sheria ya kimataifa ya bahari.