Reuters: Saudi Arabia ilishambulia ardhi ya Iran kwa siri wakati wa vita

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Reuters katika ripoti yake ya kipekee iliyoandikwa na Taimur Azhari na Parisa Hafezi na kwa kunukuu maafisa wa Magharibi na Iran iliandika: Jeshi la anga la Saudi Arabia mwishoni mwa Machi, kwa kujibu mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyolenga ardhi ya nchi hiyo, lilifanya operesheni dhidi ya malengo ndani ya ardhi ya Iran.

Shirika hilo la habari liliandika: Mashambulio haya, ambayo hayakuripotiwa hapo awali, ni hatua ya kwanza ya moja kwa moja ya kijeshi ya Riyadh dhidi ya Iran.

Reuters iliongeza kwa kunukuu vyanzo vilivyovitaja kuwa vinafahamu: Baada ya mashambulio yake, Saudi Arabia iliifahamisha Iran kuhusu hili na ikaingia katika mazungumzo makubwa ya kidiplomasia, ikiwa na vitisho vya majibu makali zaidi. Mchakato huu ulisababisha maelewano yasiyo rasmi ya kupunguza mvutano katika wiki iliyotangulia kusitisha mapigano ya Aprili 7 kati ya Washington na Tehran.

Shirika hilo la habari liliongeza: Baada ya maelewano haya, mashambulio ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya Saudi Arabia ambayo yalikuwa yamefikia zaidi ya 105 kwa wiki mwishoni mwa Machi, yalipungua hadi 25 katika siku zilizotangulia kusitisha mapigano.

Reuters iliandika: Wachambuzi wanaamini kwamba mashambulio ya kulipiza kisasi ya Riyadh na kufuatia kwake makubaliano ya kupunguza mvutano, yanaonyesha uelewa wa kiweledi wa kila upande kuhusu gharama zisizokubalika za kuongezeka kwa mvutano usiodhibitiwa.

Maafisa wakuu wa wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia wakati wa kujibu Reuters, bila kuthibitisha au kukanusha moja kwa moja mashambulio haya, walisisitiza msimamo thabiti wa ufalme huo wa kujizuia na kujitahidi kwa ajili ya utulivu na usalama wa eneo hilo.