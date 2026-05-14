Ehud Barak: Netanyahu anafanya kila kitu ili kuepuka mgogoro

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Sharq, Ehud Barak, Waziri Mkuu wa zamani wa utawala huo alionya: Benjamin Netanyahu ikiwa atahisi kushindwa katika uchaguzi wa Knesset Oktoba ijayo, anaweza kuvuruga matokeo au kusimamisha mchakato kwa kutangaza hali ya hatari.

Barak alipofafanua hali ya sasa ya Netanyahu kama mnyama aliyenaswa mtegoni, alisisitiza: Yuko tayari kuilazimisha Israeli gharama yoyote ili kuepuka migogoro yake ya kisheria na kisiasa.

Ehud Barak alisema: Ikiwa Netanyahu atakuwa na hakika ya kushindwa siku chache kabla ya uchaguzi, anaweza kufungua eneo jipya la mapigano dhidi ya Iran, Gaza au Ukingo wa Magharibi, ili kwa kutangaza hali ya hatari kuchelewesha uchaguzi kwa miezi 6.

Alisema: Siioni kuwa jambo lisilowezekana ikiwa Netanyahu atakuwa hana hakika ya ushindi siku tano kabla ya uchaguzi, ghafla atachapisha habari za kuwepo kwa "bomba la saa" nchini Iran; jambo ambalo litasababisha kuanza kwa awamu ya tatu ya mashambulio dhidi ya Iran, awamu ya tano ya vita dhidi ya Hamas au kuwashwa kwa Intifada ya tatu katika Ukingo wa Magharibi.

Aliongeza: Usambazaji mkubwa wa video za uongo usiku wa uchaguzi ili kudanganya raia na kuharibu sura ya wapinzani wa kisiasa, pamoja na kuibua matukio kama shambulio la wafuasi wa Trump kwenye Jengo la Bunge la Marekani, itakuwa mbinu nyingine zinazowezekana za Netanyahu. Wafuasi wake wenye msimamo mkali wanaweza kushambulia eneo la kuhesabia kura huko Jerusalem, kupindua masanduku ya kura na kutia shaka uaminifu wa mchakato wa kuhesabu ili kufungua njia ya kufuta matokeo.

Barak kwa kurejelea mgogoro wa uhalali wa Netanyahu katika ngazi ya kimataifa alitangaza: Watazamaji wengi wanaamini kwamba Netanyahu kwa ujanja amezuia kufikiwa kwa makubaliano ya amani na Lebanon na amegharimu kwa makusudi mikataba ya kubadilishana mateka huko Gaza ili kurefusha vita kwa ajili ya kuendelea kuwepo kwake kisiasa.

Yeye akiunga mkono watu kama Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Gadi Eizenkot na Yair Golan, aliwataja hao kama mbadala wanaostahili kwa timu ya sasa ya Netanyahu.