China: Kipa Umbele ni Kuzuia Kurudi kwa Mapigano na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Ubalozi wa China huko Washington katika mazungumzo na shirika la habari la Reuters ulitangaza: Kuhusiana na Iran, kipa umbele cha dharura kwa sasa ni kuzuia kurudi kwa mapigano na kuanza tena kwa vita kwa kutumia zana zote zinazowezekana.

Hii wakati Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, wakati huo huo katika mazungumzo na Fox News alitangaza kwamba Washington inajaribu kushawishi Beijing ili kwa kuingilia kati na kukaza shinikizo kwa Iran, kuilazimisha nchi hiyo kujiondoa katika hatua zake katika Mlango-Bahari wa Hormuz na maji ya Ghuba ya Uajemi.

Rubio alisema: Marekani imeiambia China kwa uwazi kwamba msaada wowote kwa Iran utadhuru vibaya uhusiano wa nchi mbili kati ya Washington na Beijing.

Afisa huyu wa Marekani alirudia suala la madai ya China kuiunga mkono Iran na akasema kwamba hili litajadiliwa kama moja ya nguzo kuu katika mazungumzo ya kibiashara ya baadaye na Beijing.

Pia alibainisha kuwa lengo kuu la Marekani ni kudhibiti tofauti na China kwa ajili ya kuepuka vita na kudumisha utulivu wa kimataifa.